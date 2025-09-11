TORNEO DE GOLF ONDA CERO

Arranca la inscripción del Torneo Onda Cero Región de Murcia: compite en La Manga Club el 25 de octubre 2025

La prueba murciana que se disputará el sábado, 25 de octubre _fase clasificatoria para la gran final nacional_ tendrá lugar en el Campo Sur del Real Golf La Manga Club

INSCRÍBETE AQUÍ

socios

visitantes

Julián Vigara

Murcia |

Complejo Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa
Complejo Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa | The Apartment

El Circuito Regional de Golf Onda Cero se celebrará en la Región de Murcia el sábado, 25 de octubre de 2025, con una cita que reunirá a jugadores amateur en el Campo Sur del Real Golf La Manga Club. El torneo murciano forma parte del calendario nacional y será clasificatorio para la Final Nacional, que este año también se celebrará en el mismo resort el 29 de noviembre, consolidando a la Región como epicentro del golf amateur español esta temporada.

La organización ha habilitado las inscripciones a través del portal de actividades de La Manga Club, donde los golfistas pueden consultar plazas disponibles y condiciones de participación. Como es habitual en las pruebas del circuito, la modalidad prevista es Individual Stableford y los ganadores por categorías, además del mejor resultado scratch absoluto, obtendrán plaza para la Final. (Bases y dinámica alineadas con las últimas sedes del circuito).

lamangaclub.com

La Región de Murcia vuelve a demostrar su tirón como destino de golf. La Manga Club será escenario de una gran jornada de deporte y radio, con el aliciente de que la Final Nacional también se juega ‘en casa’

Ficha rápida

  • Cuándo: sábado, 25 de octubre de 2025 (jornada completa)
  • Dónde: Campor Sur - Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa (Cartagena, Región de Murcia)
  • Circuito: Circuito Región de Murcia, de Golf Onda Cero 2025
  • Inscripciones: en el portal de actividades de La Manga Club
  • Modalidad prevista: Individual Stableford
  • Clasificación: ganadores por categorías + mejor scratch a la Final Nacional
