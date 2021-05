Álvaro Buendía: "El Real Murcia Baloncesto es un equipo humilde, pero no vamos a perderle la cara a la eliminatoria"

El Real Murcia Baloncesto esta muy vivo en la en las eliminatorias por el ascenso. Ayer venció a Covirán Granada y tendrá que competir en un tercer partido para avanzar en el camino a por el ascenso. Su presidente, Álvaro Buendía, se ha pasado por Onda Deportiva para analizar la actualidad del club.

El equipo lo está haciendo muy bien. Tanto es así, que el máximo dirigente reconoce que "no creía que esto fuera posible", aunque se muestra satisfecho por lo bien que está funcionando el Real Murcia Baloncesto en su estreno de LEB Oro.

Buendía tiene claro que "hay que ser humildes" en esta temporada donde su equipo no estaba preparado para ascender, pero no van a renunciar a luchar por los sueños. Por eso, declara Álvaro que "no vamos a perder la cara a la eliminatoria" contra Covirán Granada

Por último, le preguntamos si la plaza en ACB sería factible en un supuesto caso donde los pimentoneros lograsen batir a sus rivales: "Habría que estudiarlo, aunque a día de hoy no sería posible", apostilla el presidente, Álvaro Buendía, en los micrófonos de ondacero.