¡¡Estoy harto y no pienso soportarlo más!! ¡Pobres de nosotros! Tenemos un montón de problemas.

Usted y otros pocos de los 50 millones de españoles están escuchándome ahora porque un tercio de ustedes no lee libros (ni cómics) y solamente un 40% lee periódicos de información o revistas especializadas. Porque la única verdad que ustedes conocen es la que se cuenta a través de la televisión. Justo ahora, existen un par de generaciones completas que nunca han conocido nada que no salga de la pantalla. Es el evangelio, la ultima revelación. Puede fabricar o derribar Presidentes, Papas y Primeros ministros. Es la más terrible, la más maldita fuerza divina en un mundo global sin Dios. Y pobres de nosotros si alguna vez cae en manos de la gente equivocada… Y cuando las mayores compañías en el mundo la controlen, quién sabe que mierda será pregonada como la verdad en esta red televisiva.

¡Así que escúchenme! La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una trouppe itinerante de acróbatas, cuentistas, bailarines, juglares, monstruos de barraca de feria, domadores de leones y jugadores de fútbol. Estamos en el negocio de matar el aburrimiento. Si quieren saber la verdad, acudan a sus dioses, acudan a sus gurús, búsquenla en ustedes mismos porque es en el único lugar donde van a encontrar la auténtica verdad.

Pero amigas, nunca van a obtener ninguna verdad de nosotros. Nosotros les diremos cualquier cosa que quieran oír. ¡Nos encanta hacerlo!… Nosotros le diremos cualquier mierda que quieran oír. Manejamos ilusiones. ¡Nada de ello es verdad! Pero ustedes sentadas ahí día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Nosotros somos lo único que conocen. Están empezando a creer en las ilusiones que tejemos aquí. Están empezando a creer que este aparato es la realidad y que sus propias vidas no son reales. Hacen lo que la caja tonta les dice. Visten como les dice, comen y educan a sus hijos como en la tele. Incluso piensan como en ella. Esto es una locura colectiva. Ustedes son maníacos. En el nombre de Dios, ustedes son la realidad. Nosotros somos ilusión. Así que apaguen sus televisores. Apáguenlos ahora. Apáguenlos y déjenlos apagados. Apáguenlos en medio de esta frase que les estoy dirigiendo ahora. ¡Apáguennos!

Texto adaptado del guión de Sidney 'Paddy' Chayefsky para el largometraje Network, un Mundo Implacable (1976, Metro-Goldwyn-Mayer/United Artists), dirigido por Sidney Lumet.