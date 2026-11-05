Vol. 427 'Geología'

Un reciente bluenami ha sacudido democráticamente los Estados Unidos. Con Gina Hinojosa como primera latina gobernadora de Texas, Xavier Becerra como primer gobernador latino de California, Abdul El-Sayed como primer musulmán y Chris Pappas como primer hombre abiertamente gay en entrar en su Senado, o con la superestrella de música tex-mex Bobby Pulido ganando la histórica carrera por los demócratas del sur de Texas, tras arrebatar a la republicana titular Mónica de la Cruz el fronterizo Distrito 15 y saltando así de las listas de Billboard a su Congreso.

Cuando dedicamos un NMHA al mar, obviamente supe que cualquier persona experta en oceanografía tendría muchísimo más que decir, así como haría cualquier estudiosa en sismología sobre los terremotos y si un día hago lo propio con los volcanes será la vulcanología la ciencias especifica de geografía en la que tendré que documentarme, pero aprovechando que la ONU fijó tal fecha de hoy como el Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis —ante tales desastres naturales, tan mortales y devastadores, que las tres disciplinas citadas prestan buena atención— he querido centrarme en su ciencia natural madre: la Geología. A la que se aporta tantísimo conocimiento desde sus ramas: cristalografía, edafología, espeleología, estratigrafía, geocronología, geodesia, geofísica, geoquímica, hidrogeología, mineralogía, orogenia, paleontología, petrología, sedimentología, tectónica, etc.

¿Cuál es la que más curiosidad te despierta?

Texto: Miguel Tébar, periodista musical