Vol. 425 'Fruta'

Dedicar un NMHA a los frutos comestibles de ciertas plantas cultivadas es inabarcable. No pondré la guinda pero intentaré que sea sabrosa mi selección

La fruta bien fresca, sin pesticidas y «del tiempo», tras exprimirse o licuarse se convierte en el mejor refresco posible. La fruta silvestre comestible es el mejor picoteo y decoración posible. El exceso de fruta en temporada óptima es el principal ingrediente para una perfecta mermelada casera. Asada, horneada e incluso frita eleva la repostería a lujo culinario. Seca —como la almendra reina— es fundamental en cualquier dieta y tradición gastronómica que se precie. Deshidratada, y sin azúcar añadida —como la uva pasa, el dátil e higo seco o cualquier orejón (que no orejudo)—, es muy saludable porque conserva la fibra, los minerales y gran parte de las vitaminas, pero atención a su fructosa y aporte calórico. Confitada permite conservarse sin riesgo de putrefacción, por ejemplo, en México la encontramos cristalizada, deliciosamente gelatinosa es el lokum en Turquía y siguiendo en el arco del Mediterráneo, conjuntamente al calabazate (con o sin arrope), es muy típica en la venidera elaboración de turrones y demás dulces navideños: el tan español roscón de reyes, el italiano panettone, el portugués bolo rei, el alemán ChristStollen, el francesas gallete des rois o el Christmas cakes anglosajón.

De fondo escuchamos el estándar dedicado a los recolectores de sandía. Vaya este programa para cualquier persona temporera y para los agricultores de frutales que creen en la producción sostenible.

¡Disfruta, la fruta!

Texto: Miguel Tébar, periodista musical