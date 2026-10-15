Vol 424 'Revolución'

¡Viva la revolución! ¿O qué?

Decenas de revoluciones (políticas, sociales, nacionales, industriales, científicas y tecnológicas) han escrito la historia mundial de la humanidad, desde la Antigüedad hasta el presente siglo XXI. Todas han transformado profundamente la organización de las sociedades; algunas ampliaron derechos y libertades; otras dieron lugar a nuevas dictaduras, guerras civiles o regímenes autoritarios. Su importancia depende de sus causas, sus resultados y sus consecuencias a largo plazo.

Desde la revolución neolítica (c. 10.000 a. C.) hasta la digital o de la inteligencia artificial (2020–actualidad), pasado por la reforma protestante (1517), la Industrial (desde c. 1760), las revoluciones de independencia hispanoamericanas (1808–1826) o las de 1848 [aka Primavera de los Pueblos] así como la neerlandesa (1566–1648), inglesa (1642–1689), estadounidense (1765–1783), francesa (1789–1799), haitiana (1791–1804), mexicana (1910–1920), rusa (1917), china (1927–1949), cubana (1953–1959) e iraní (1978–1979).

Aunque «revolución» no signifique necesariamente conseguir una comunidad más justa o democrática, a mí me despiertan empatía (casi) todos sus términos afines: insurrección, motín, sublevación, rebelión, sedición, revuelta, levantamiento, asonada, revoluca, alteración, cambio, mutación, modificación, transformación, progreso, innovación, renovación, rotación, giro, vuelta, …; y me producen aversión sus opuestos: sometimiento, acatamiento y contrarrevolución.

Texto: Miguel Tébar, periodista musical