Vol. 423 'One hit wonder'

Un One Hit Wonder [1HW] es un/a músico/a o banda que consiguió un éxito enorme y muy reconocible, pero que no volvió a alcanzar un nivel de popularidad comparable con otros lanzamientos.
Tal etiqueta (anglicismo) funciona como percepción popular, aunque no conviene mezclarla con la “canción que tuvo muchísimo éxito”. Ni necesariamente significa que el artista en cuestión solo tuviera una canción exitosa, sino que suele referirse a que tuvo un único gran fenómeno, especialmente en un mercado concreto. O sea, que puede haber tenido otros éxitos importantes, según el país y la lista consultada, lo que lo convertiría en intérprete considerado one-hit wonder internacionalmente y, sin embargo, gozar de varios éxitos en su país de origen.
One Hit Wonder convencional suele ser: artista desconocido → canción inesperadamente gigantesca → incapacidad de repetir el fenómeno → artista asociado para siempre a aquella canción.
Pero hay casos concretos, como el escuchamos de fondo, en los que podríamos ir más allá y hablar de signature hit extraordinariamente dominante sobre el resto de la obra propia.
Texto: Miguel Tébar, periodista musical