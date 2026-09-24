Vol. 422 'Bienvenida'

Bienvenido Julián, bienvenida Sol y toda la audiencia de NMHA, tanto a quien nos escucha desde hace trece años como a quien se nos incorpora en esta decimocuarta temporada.

Bienvenido el otoño de 2026, que en el hemisferio norte comenzó ayer 23 de septiembre a las 02 horas 05 minutos –según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional–. Y también bienvenida la primavera a nuestros vecinos del hemisferio sur.

Bienvenida la luna de la cosecha, también conocida como luna cantarina, luna de la llamada del alce, harvest moon en inglés o 中秋节 [Zhōngqiū Jié] en chino, tan próxima al equinoccio otoñal en el hemisferio boreal como venerada por los recolectores de vino, arroz, maíz o cebada. Recordando que el punto álgido de este esperado plenilunio se materializará el próximo sábado a las 18:49 horas (hora peninsular española) pero que se celebra en oriente el viernes, coincidiendo con el decimoquinto día del octavo mes del calendario lunar.

Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo curso radiofónico que comienza para mí, escuchando este 'Welcome to the show' interpretado, compuesto y producido por el malogrado estadounidense J Dilla, incluido en su obra maestra Donuts [Stones Throw Records, 2006].

Texto: Miguel Tébar, periodista musical