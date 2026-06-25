Vol. 421 'Maricón [aka Gay]’

«Maricón». Lo dijeron mil veces para herir, y hoy lo pronuncio sin que me tiemble la voz. Soy un hombre que se siente atraído por otro hombre. Durante siglos, eso bastó para convertirme en sospechoso, en una rara avis; para otros, en un enfermo.

En el especial de NMHA conviene recordar que la memoria también es una forma de justicia. Nos desterraron los visigodos y nos quemaron vivos por exigencia de los Reyes Católicos. En dictadura nos llamaron peligrosos y nos encerraron en campos como el de Tefía, donde incluso nos aplicaron «terapias» de descargas eléctricas, convencidos de que el amor se corrige con dolor. Nos clasificaron como enfermos hasta que, en 1990, la Organización Mundial de la Salud borró la homosexualidad de su lista de dolencias. Lo único que jamás tuvo cura fue el odio de quien insultaba.

Llegó 2005, y este país se atrevió a decir que dos hombres podían casarse. Lorca y Almodóvar nos habían enseñado que el deseo también es belleza. La sociedad aprendió, por fin, a mirarnos a la cara y a llamarnos por nuestro nombre.

Y, pese a todo, la herida sigue abierta. Las agresiones se han multiplicado, el insulto vuelve a escupirse en plazas y portales, y resucitan las voces que sueñan con devolvernos al armario, que señalan a un hombre enamorado como si fuera una amenaza para la familia.

El precio se paga en silencio, en miedo y en una estadística que debería avergonzarnos: la de tantos jóvenes a los que el rechazo arrastra hacia el suicidio.

Pero aprendimos a cantar. Toda España coreó aquel himno de Alaska y Dinarama que transformó el insulto en estribillo y lanzó la pregunta más libre que existe: «¿A quién le importa?».

Hoy, si pudiera, «volvería atrás para abrazar al niño que fui». Al que rezaba por no ser así, al que aprendió a bajar la mirada y a callar mientras era señalado. Le diría que no está roto ni enfermo, y que tampoco está solo.

Detrás de cada hombre al que un día llamaron «marica», vive un hijo, un hermano, un amigo que solo quería querer en paz. Porque amar jamás fue el problema; es, ha sido y será lo único que de verdad nos salva.

Este relato no es una salida del armario; es solo una declaración de intenciones que cierro con la canción «Adiós», perteneciente a la banda sonora de Las noches de Tefía, compuesta por Arnau Vilà, con letra de Miguel del Arco.

Adiós¡

Texto: Julián Vigara, presentados de Más de uno Murcia