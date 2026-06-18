Vol. 420 'la Gourmet y el Slow Food'

Hoy, 18 de junio, se celebra el Día de la Gastronomía Sostenible, enmarcado este año en la conmemoración del 80.º aniversario de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).

Nuestra querida audiencia se habrá fijado que, entre tanto especial, en NMHA vengo clasificando para mi personal archivo musical los distintos elementos que conforman uno de los principales causantes de felicidad: los manjares de la buena mesa. Y por ello aprovecho este momento para dedicarlo a reflexionar sobre las personas gourmets con conciencia ecológica y lo que desde 1996 se conoce como el Arca del Gusto, un catálogo internacional operativo de alimentos e ingredientes en peligro de extinción.

Más allá de la clasificación (franquista) por tenedores, las prestigiosas estrellas (Michelin), los confortantes soles y soletes (Repsol), la cualitativa Q de calidad (otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad), los sellos bio(lógico), eco(lógico) y orgánico, las certificaciones alimentarias en restauración, e incluso concursos más o menos mediáticos u opiniones online de la clientela, tan subjetivas como influyentes… Simplemente, la gastronomía sostenible es sinónimo de una cocina que tiene en cuenta el origen de los ingredientes, cómo se cultivan y cómo llegan a nuestros mercados y, finalmente, a nuestros platos. Como productores debemos ser más cuidadosos con la utilización de nuestros recursos naturales, y como consumidores tenemos que ser más meticulosos a la hora de elegir nuestra comida.

Recordando que no hay que desperdiciar sustento, deseo dietas saludables para todas nuestras foodies, gourmands y sibaritas.

Miguel Tébar, periodista musical.