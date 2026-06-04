Vol. 418 'Perros'

Desde que siendo niños pasábamos tardes y findes en casa de mi abuela Josefina yo no he vuelto a convivir con un perro. Recuerdo con felicidad una dálmata llamada Pinta, la cual no tuvo 101 cachorros pero sí más de una decena, y al precioso doberman Reto, ultradefensor de los Almansa.

Como de aquello ya data, he querido preguntar, a algunas personas que siguen ejerciendo de responsables ante tales animales domésticos, este par de cuestiones: ¿Qué te aportan y cómo los definirías subjetivamente?

«Amor, compañía, presencia, incondicionalidad, alegría, tranquilidad, gratitud, sensibilidad, ternura, ausencia de rencor e infinita gratitud. Son los seres más fieles y nobles del mundo, dan su tiempo y vida a cambio de nada, mejorando cada día, minuto y segundo. Su mundo es maravilloso. Me asombra poder convivir con tal complicidad, ternura y cariño. La confianza que tienen en el ser humano ya querríamos tenerla los unos de los otros. Capacidad de aprendizaje y expresión de amor puro cada día en tu hogar. Te aportan todo lo bueno incondicionalmente y son entregados inconscientemente. Ver a Chiripa merendarse una montaña a zancadas mola mucho. Un motivo para salir diariamente de casa y relacionarte con otros seres humanos… no sé, no me imagino la vida sin ellos».

El término tutor o compañero humano se prefiere cada vez más sobre «dueño» o «amo», ya que refleja una relación de respeto y responsabilidad hacia un ser vivo sintiente, más allá de una simple posesión material. El vínculo afectivo entre ambas especies, sin duda conlleva responsabilidades de cuidado exigentes hacia «la mascota» —obligaciones legales y de bienestar animal implícitas—. El impacto emocional y los beneficios psicológicos de tal convivencia parece ser que siempre compensan.

Vaya este NMHA para todas las personas que tienen asumido el can como un miembro de su clan, con especial agradecimiento a mi primo Rafa de Valencia, mi amigo Jame, mi ex Sonia, los Morales Abrisqueta —familia adoptiva de Nara, la mestiza actriz de obra que musicalicé el jueves pasado—, la veterinaria Ángeles y cariñosamente para la Cristi, deseándole el mejor duelo.

PD. Y para la perras y perros célebres como: los héroes reales Balto —el husky siberiano de trineo que pasó a la historia por liderar la última etapa de la «Gran Carrera de la Misericordia» en 1925—, Hachikō —el akita inu, famoso por su lealtad inquebrantable al esperar diariamente (en la estación de Shibuya, Tokio) a que regresara el profesor Hidesaburō Ueno, durante casi una década tras el fallecimiento repentino de su compañero, precisamente en el anteriormente citado año— y Laika —la perra sin pedigrí que, involuntariamente, en 1957, se convirtió en el primer ser vivo terrestre en orbitar la Tierra, convertida en símbolo de la carrera espacial y del sacrificio animal—; los secundarios en la literatura como Argos —el laconiano o espartano de Odiseo [akaUlises]—, Lassie —la instruida collie de pelo largo—, Totó —el cairn terrier de Dorothy—, Milú —el fox terrier de pelo duro de Tintín—, Idéfix —el perro callejero, valiente y ecologista de Obélix—, Snoopy —el beagle de Carlitos [akaCharlie Brown]—, Odie —el inocente y baboso perro de color amarillo que sufre las trastadas de Garfield, el gato más glotón y perezoso—, Ayudante de Santa Claus —el galgo adoptado por la familia Simpson—, Rantamplán —de Lucky Luke— parodia del pastor alemán Rin Tin Tin —superviviente de la Primera Guerra Mundial—; las también estrellas de cine/televisión Beethoven —el rescatador san bernardo, no el genial compositor—, Pancho —el perro millonario de la Primitiva—; así como los dibujados Scooby-Doo —el asustadizo gran danés de Shaggy Rogers—, Lindo Pulgoso [akaPrecious Pupp] —el sarcástico lebrel afgano de Dulce Abuelita—, Pluto —el mestizo de Mickey Mouse— y su antropomórfico amigo Goofy, Sam —el bobtail pastor de la WB—, D’Artacán y los tres Mosqueperros —los aventureros de Dumas adaptados al proto-anime del 82— o La Patrulla Canina [akaPAW Patrol] —infantil martirio de progenitores generación Nickelodeon—.

Texto: Miguel Tébar, periodista musical