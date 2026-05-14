Vol. 417 'Origen'

El concepto de origen —o de los orígenes— ocupa un lugar central en la reflexión filosófica, pues remite a la pregunta fundamental por el comienzo: ¿de dónde provienen las cosas, las ideas, los seres y, en última instancia, nosotros mismos?

Lejos de limitarse a un punto inicial en el tiempo, el origen puede entenderse como aquello que funda, sostiene y da sentido a lo que existe.

En la filosofía antigua, el origen se vinculaba con la búsqueda del principio originario o primordial –conocido como arjé (del griego ἀρχή)–, como los cuatro elementos, ápeiron (lo «indefinido/ilimitado»), nous («mente» ordenadora), átomon y vacío, que explicara la diversidad del mundo. Con el paso del tiempo, esta inquietud se amplió hacia dimensiones metafísicas, religiosas y existenciales: el origen como creación divina, como causa última o como interrogante sobre la propia conciencia.

Sin embargo, pensar los orígenes no implica necesariamente encontrar respuestas definitivas. En muchos casos, conduce a reconocer la complejidad y pluralidad de los comienzos: múltiples relatos, interpretaciones y perspectivas que coexisten y se transforman. Así, el origen deja de ser un punto fijo para convertirse en un proceso, una construcción o incluso una pregunta abierta que acompaña al pensamiento humano.

Explorar los orígenes, entonces, no solo es mirar hacia atrás, sino también comprender cómo se configuran el presente y el sentido de lo que somos.

Texto: Miguel Tébar, periodista musical