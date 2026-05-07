Vol. 416 'Europa'

El 9 de mayo de 1950, el ministro francés de asuntos exteriores, Robert Schuman, pronunció un discurso histórico y expuso un plan para una mayor cooperación en Europa. Aquella declaración, allanó el camino para una nueva era de paz, integración y cooperación en todo el continente, y sentó las bases de la Unión Europea tal como la conocemos hoy (conformada por 27 estados y 24 idiomas oficiales).

Aunque la integración europea ha evitado conflictos entre sus miembros fundadores (Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos), desde entonces se han registrado más de una veintena de conflictos militares significativos en suelo europeo o en nuestras fronteras inmediatas.

Este año, además de conmemorar los cuarenta años transcurridos desde que Portugal y España se adhirieron a la UE, también se cumple el 40.º aniversario de las primeras celebraciones oficiales del Día de Europa, del uso público de la bandera -formada por 12 (número símbolo de lo perfecto y completo) estrellas doradas dispuestas en círculo sobre fondo azul, que simbolizan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos europeos–, así como del himno de la UE -que desde 1972 es un extracto del preludio al cuarto y movimiento final [aka Oda a la Alegría] de la Sinfonía n.º 9 en re menor, op. 125 de Beethoven [aka Coral]-.

Recordemos que In varietate concordia –«Unida en la diversidad»– es el lema oficial de tal comunidad política democrática y de derecho, constituida en régimen sui géneris de organización internacional/supranacional fundada para propiciar y acoger la integración y gobernanza.

Tan buenas como meras pueden ser tales palabras si no somos capaces de llevarlas a la práctica. Como Ilegales y tantos otros, ¿piensas que Europa ha muerto?