Vol. 411 'Té'

Desde los dos viajes al gigante asiático que desde anoche pueden descubrirse en el foto ensayo costumbrista y simbólico From Inside China, la ceremonia-culto al té infusionado convive diariamente en nuestro hogar con todo tipo de tisanas más o menos ayurvédicas.

Recomiendo encarecidamente la lectura de El Libro del Té (Putnam's, 1906) escrito en inglés por el filósofo, escritor, historiador y crítico de arte japonés Kakuzõ Okakura. En el que se resume lo que me encantaría aquí poder contar.

El té comenzó como medicina y terminó siendo una bebida. En la China del siglo VIII, entró en el terreno de la poesía como un divertimento cortesano. En el siglo xv, Japón lo ennobleció al convertirlo en una religión estética: el teísmo, un culto basado en la adoración de lo bello a pesar de la sórdida realidad de la existencia diaria. El teísmo propaga la pureza y la armonía, el misterio de la caridad recíproca y el romanticismo del orden social. Esencialmente, es la adoración de lo imperfecto y un suave intento por alcanzar algo posible en esa cosa imposible que conocemos como vida.

Y es que tal «taoísmo disfrazado» es el arte de esconder la belleza que, entonces, puede llegar a ser descubierta; de sugerir aspectos que uno no se atreve a revelar. Es el noble arte de reírse de uno mismo, profunda pero calmadamente: la filosofía de la sonrisa.

Texto: Miguel Tébar

Producción: Sol Rentero