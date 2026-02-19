Vol. 410 'Cantar'

Probablemente el cantar sea la acción principal de lo que desde el inicio me viene ocupando en NMHA.
Y como se trata de un asunto mayúsculo científico permitidme citar para callar.
«Ha pasado un carretero, que va cantando un cantar: "Romero, para ir a, Roma, lo que importa es caminar; a Roma por todas partes, por todas partes se va"».
-Antonio Machado, en 'Proverbios y Cantares'. «Cada persona que alguna vez fue, es o será, tiene una canción. No es una canción que haya escrito alguien. Tiene su propia melodía, tiene sus propias palabras. Muy pocas personas pueden cantar su canción. La mayoría de nosotros tememos no poder hacerle justicia con nuestras voces, o con nuestras palabras ya sean demasiado tontas, demasiado honestas o demasiado extrañas. De modo que la gente vive su canción en su lugar». -Neil Gaiman, en 'Los Hijos de Anansi'.
«Yo me celebro y yo me canto, y todo cuanto es mío también es tuyo, porque no hay un átomo de mi cuerpo que no te pertenezca». -Walt Whitman, en 'Canto a Mí Mismo'.
Vaya para Pepe y los cuatro hijos de Mari, especialmente para mi amigo Fernan.
- Texto: Miguel Tébar, periodista musical
- Producción: Sol Rentero