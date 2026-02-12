Vol. 409 'Compartir'

Mi excompañera, Tereshkova, preparó en 2018 un especial de NMHA sobre el Amor Compartido, el cual fue retransmitido sin mí. Al año siguiente introduje los conceptos que hoy vienen colación: Altruismo, Filantropía, Solidaridad y Voluntariedad y en 2021 la virtud (moral) de la Caridad -ambos a pachas con ella-.

Aludiendo a la latinidad, y no precisamente a la que Bad Bunny ha vuelto tan mediática, os compartiré uno de mis recientes conocimientos: el saber que la palabra compañero proviene del prefijo latino cum y de la palabra panis, significando literalmente «con pan» y refiriéndose a alguien con quien se comparte el pan, es decir, con quien se comparte el sustento y, por extensión, la vida, con sus momentos, alegrías y fatigas. Tal raíz, que también forma palabras como compañía y acompañar, evoca la idea de unión y camaradería a través de la acción de comer juntos. Quizás, por ello, inconscientemente suelo entonar el mantra ¡Compartir es vivir!

Por atender al concepto de espiritualidad, no precisamente a lo que Rosalía ha vuelto tan mediática, sino por la generación que me tocó vivir, también he de confesar que el lema del Papa Juan Pablo IItotus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt [soy todo tuyo, y todas mis cosas son tuyas] me ha marcado desde niño.

El diccionario RAE define el compartir como «hacer a otra persona persona partícipe de algo… o, al menos, tener algo en común con ella». Por extensión, su acepción informática significa: «En una red social, aplicación o sistema, poner a disposición de otros usuarios un documento, enlace u otro contenido digital». Y he aquí el sentido al uso que (casi) diariamente doy a tales herramientas en mi incesante trabajo como comunicador.

A continuación, permíteme querida oyente, seguir compartiéndote parte de la infinita música que escucho y disfruto.

Texto: Miguel T. Almansa, periodista musical