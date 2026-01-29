Vol. 408 'Raíces'

Cuando yo nací se retransmitía en TVE la serie Raíces, creada por Manuel Garrido Palacios –su guionista, director, realizador y presentador–, la cual se dedicada a recoger y difundir las costumbres y tradiciones de los pueblos de España; muchas de ellas ya en trance de desaparición cuando fueron grabadas (199 capítulos entre 1972 y 1982). Mostrando testimonios de música y bailes populares, artesanía, fiestas, gastronomía, celebraciones de diversos tipos. En 1977 la ABC emitió la miniserie Roots: The Saga of an American Family, basada en la obra homónima del escritor estadounidense Alex Haley –nacido en Ithaca (Nueva York) de ascendencia afroamericana, irlandesa y cheroqui–, en la que se contaba la historia del mandinga Kunta Kinte, criado como un musulmán antes de ser capturado y esclavizado. Un alegato vivo y sangrante contra el irracional fenómeno del racismo, inspirado en la propia familia del autor de la Autobiografía de Malcolm X (entre 1964 y 1965). Al año siguiente se fundó el Black Panther Party, con el eslogan 'Todo el poder para el pueblo' (y estuvieron activos hasta 1982). Ayer mismo, el icónico Bruce Springsteen publicó su protesta contra lo que está sucediendo en las Calles de Minneapolis, manchadas de sangre como la de Renée Good y Alex Pretti, asesinadas por la policía migratoria de Trump [aka ICE].

Pese a que corramos el riesgo de terminar siendo de donde (o con quien) pacemos, no de donde nacemos, hemos de tener conciencia de que (por el momento) hemos de caminar con los pies a tierra y respetar el origen de nuestros vecinos. Algo tan básico como citar La Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición».

Texto: Miguel Tébar, periodista musical

Guion: Miguel Tébar

Producción: Sol Rentero

Presenta: Julián Vigara