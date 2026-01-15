Vol. 407 'Saudade'

He querido comenzar este 2026 retomando mi carpeta de emociones autoconscientes y sin pretenderlo estamos emitiendo en el jueves anterior al calificado (cuestionablemente) como «el día más triste del año» [aka Blue Monday].

La instrumental que me acompaña de fondo es el drama musical que Wagner creó para su Tristán e Isolda y que el danés Lars von Trier usó, hace quince años, como banda sonora para su apocalíptica Melancolía . Una sensación que la RAE define como «tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada». Atrabilis para los médicos griegos Hipócrates y Galeno, que en ciertas personas puede llegar a la monomanía. Añoranza del catalán enyorança.'Morriña' para el pueblo gallego, especialmente con nostalgia de la tierra natal. Saudade, en el sentir portugués propio de la soledad y/o ausencia, probablemente sea por intraducible el sinónimo más bonito.

En el 'Libro del Desasosiego', Pessoa escribe eta paradoja del sufrimiento humano: «Los sentimientos que más duelen, las emociones que más afligen, son los que son absurdos –el ansia de cosas imposibles, precisamente porque son imposibles–, la añoranza de lo que jamás ha existido, el deseo de lo que podría haber sido, la pena de no ser otro, la insatisfacción de la existencia del mundo». Cuanto antes tengamos conciencia de que probablemente no regrese lo que sea, o quien sea, menor aflicción sufriremos.

Dedico este especial a las tres hermanas Carreres Casanoves.

Texto: Miguel Tébar

Producción: Sol Rentero