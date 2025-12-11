Vol. 405 'Neurociencia y neurología'

Hoy volvemos a abrir el maletín científico para intentar reparar de urgencia mi cerebro en ebullición, con preocupante tendencia al equívoco y olvido.

Entendiendo tal órgano vital como el centro nervioso que solemos reconocer como cabeza, relacionada esta con el juicio, talento y capacidad. Sinónimo también de la potencia intelectual del alma que denominamos mente y que en NMHA ya confrontamos al cora.

Sin haber sido yo un cerebrito, ni tampoco alguien ligero de cascos, creo que es comprensible y necesario seguir abogando y advirtiendo sobre la fuga de cerebros en esta España y Región de Murcia tan nuestras, principalmente en asuntos científicos y culturales.

Imagino que no solamente nos habrá explotado el cerebro alguna vez a quienes, por ejemplo, pudimos ver en 1992 la comedia gore, dirigida por el tolkiniano Peter Jackson, Braindead: Tu madre se ha comido a mi perro, sino a todos los que diariamente notamos lo poco entrenado que tienen la sesera el personal gobernante (asesores y técnicos inclusive).

Recordemos que sin inteligencia tendremos nula capacidad de entender o comprender incapacitándonos así para poder resolver los problemas. Citando al gran Marcelo Criminal «No me quiero olvidar de lo que ha pasado en estos (dos) años ya · Quiero mirar al futuro sin ninguna inquietud», me pregunto: ¿Quién jugará aún al Brain Training?

Y me permito aconsejar ¡Qué no te coman el coco más!