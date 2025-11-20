Vol. 403 "Jewish Lorca 2025"

Este año, el Festival de Cultura Contemporánea Judía Jewish Lorca celebra su décima edición, consolidándose como una cita única en España que conecta pasado y presente a través de la música, la gastronomía y el patrimonio. Miguel Tébar, periodista musical y coordinador del festival, nos acompaña en este podcast especial de No Mires Hacia Atrás para descubrir cómo ha evolucionado este proyecto desde su creación en 2012 tras el hallazgo de la Sinagoga medieval del Castillo de Lorca.

En esta conversación, Miguel comparte la esencia del festival y nos presenta a algunos de los artistas que forman parte de la programación de este año: conciertos internacionales, sesiones de DJ y propuestas que fusionan culturas en escenarios tan emblemáticos como el Palacio de Guevara o la Fortaleza del Sol. Una oportunidad para conocer de cerca la riqueza cultural que Lorca ofrece y cómo Jewish Lorca se ha convertido en un referente nacional para la difusión de la cultura judía contemporánea.