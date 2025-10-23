Vol. 400, especial 'No mirar atrás'

Mirar (o no) atrás es la cuestión que define este programa radiofónico musical desde el 3 de julio de 2014.

Qué tiempos aquellos de 2022 (novena temporada) en qué celebramos un curioso tricentenario. A mi lado colaboraba Tatiana Tereshkova, mi querido Julián Vigara subrayaba el esfuerzo que suponía producir esto y el estrés que le generaba, pero por entonces teníamos casi veinticinco minutos por delante para poder divagar, pisando un poco menos las canciones que aún hoy continúo seleccionando a conciencia.

La expresión mirar o no atrás plantea una tensión existencial y filosófica: cómo relacionarse con el pasado sin quedar atrapado en el mismo. Según la mayoría de los enfoques psicológicos y reflexivos contemporáneos, mirar atrás no es negativo si se hace con conciencia y con el propósito de comprender y sanar, no de revivir ni lamentar. El problema aparece cuando el pasado se convierte en ancla o excusa. Un enfoque más equilibrado sugiere mirar atrás con gratitud y humildad, reconociendo los logros y aprendizajes acumulados sin apegarse a los errores.

La clave no está en mirar o no atrás, sino en cómo se mira: evitar esa nostalgia paralizante -a la cual dedicaremos también su propio, No Mires Hacia Atrás- y elegir la revisión consciente que impulsa el crecimiento.

Texto: Miguel Tébar, periodista musical

Producción: Sol Rentero