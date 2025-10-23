No mires hacia atrás

Vol. 400, especial 'No mirar atrás'

Miguel Tébar, periodista musical, celebra el programa número 400 con una edición especial dedicada a esa cifra redonda. Un episodio cargado de canciones que invitan a no mirar atrás, o si lo haces, que sea solo para quedarte con lo aprendido y seguir avanzando sin anclarse al pasado.

Julián Vigara

Murcia |

Miguel Tébar, periodista musical

Mirar (o no) atrás es la cuestión que define este programa radiofónico musical desde el 3 de julio de 2014.

Qué tiempos aquellos de 2022 (novena temporada) en qué celebramos un curioso tricentenario. A mi lado colaboraba Tatiana Tereshkova, mi querido Julián Vigara subrayaba el esfuerzo que suponía producir esto y el estrés que le generaba, pero por entonces teníamos casi veinticinco minutos por delante para poder divagar, pisando un poco menos las canciones que aún hoy continúo seleccionando a conciencia.

La expresión mirar o no atrás plantea una tensión existencial y filosófica: cómo relacionarse con el pasado sin quedar atrapado en el mismo. Según la mayoría de los enfoques psicológicos y reflexivos contemporáneos, mirar atrás no es negativo si se hace con conciencia y con el propósito de comprender y sanar, no de revivir ni lamentar. El problema aparece cuando el pasado se convierte en ancla o excusa. Un enfoque más equilibrado sugiere mirar atrás con gratitud y humildad, reconociendo los logros y aprendizajes acumulados sin apegarse a los errores.

La clave no está en mirar o no atrás, sino en cómo se mira: evitar esa nostalgia paralizante -a la cual dedicaremos también su propio, No Mires Hacia Atrás- y elegir la revisión consciente que impulsa el crecimiento.

Texto: Miguel Tébar, periodista musical

Producción: Sol Rentero

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer