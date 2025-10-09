Vol. 399 'Ángeles'

Invocamos con este nuevo podcast, de temática relativa a la teología y espiritualidad, a todos los ángeles que nos rodean, ya sean serafines, querubines, virtudes, potestades, arcángeles o de cualquier otro rango o misión.

Esos espíritus celestes creados por Dios para su ministerio que suelen ejercer de mensajeros divinos en diversas religiones monoteístas. Entes sobrenaturales, normalmente antropomórficos, alados, incorpóreos y sin género, con cierta gracia o encanto a quienes se suponen cualidades propias como bondad, belleza, benevolencia e inocencia, y que en la práctica son capaces de hacer valer su gran inteligencia y fuerza.

Paradójicamente, apodado yo '¿Quién como Dios?' en mi bautizo, reconozco ser bastante escéptico con lo sobrenatural pero con mi mayor respeto, vaya por los creyentes de todo ello.

Aunque desde ya, también aviso a nuestra audiencia que al más famoso ángel caído (a las tinieblas) le dedicaré todo un especial, pues pienso que lo merece por su atractiva personalidad e incesable quehacer hoy en día.