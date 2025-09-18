Vol. 397 'Feria'

Hace una semana, al pinchadiscos M. Lacroix se le encargó inaugurar el proyecto del centro cultural La Cárcel Vieja, bajo la nueva dirección. Una Tarde Feriada 🎠🎡🎢 fue el título de aquella sesión conceptual.

Como tantas otras (Albacete, Cartagena, Pamplona, Sevilla, Valencia o todo el norte), las ferias tienen un origen medieval y ganadero. Murcia actualmente instala en la FICA temporalmente las típicas atracciones mecánicas (tiovivo, coches de choque, tren de la bruja, barco pirata, etc.) y las tómbolas (con la muñeca chochona y el perrito piloto como codiciados trofeos, al menos en mis tiempos de niño). La noria luce bonica en la zona central del Río Segura a su paso por la capital. Un programa de cuestionables corridas taurinas sigue reuniendo acólitos en la plaza de toros La Condomina y la fiesta de Moros y Cristianos –declarada de Interés Turístico Internacional en un año de especial simbolismo para la ciudad de Murcia, pues se han cumplido los 1200 años de historia desde su fundación– sigue montando su campamento (desde hace 42 años) en el Malecón, junto a algunas seudobarracas en los Huertos, así como al mercadillo con baratijas en sus casetas. En el plano musical, el Festival Internacional de Folclore en el Mediterráneo (iniciado en 1968) y el certamen de Tunas 'Barrio del Carmen' afortunadamente ya no compiten en fechas con el Lemon Pop (que se puso en marcha en 1996).

Así ha vuelto a ser la gran verbena de septiembre con la que murcianas, murcianos y murcianes celebramos la subida a la Virgen de la Fuensanta en romería, el inicio del nuevo curso finalizando el cada vez más sofocante verano y, fundamentalmente, los reencuentros.

¡Feliz decimotercera temporada de NMHA!

Texto: Miguel Tébar Almansa, periodista musical

Producción: Sol Rentero