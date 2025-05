Vol. 390 'Parentescos'

Parentesco, según la RAE, «Vínculo por consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de afectividad análoga a esta».

Precisamente hoy se celebra el Día Internacional de las Familias bajo el lema de la ONU 'Políticas orientadas a la familia para el desarrollo sostenible: Hacia la Segunda Cumbre Mundial para el Desarrollo Social' y nos recuerda que «Las familias son muy diversas; sienten y viven de maneras distintas. Pueden ser lugares de amor, cuidado y satisfacción, pero, con demasiada frecuencia, son espacios donde no se respetan los derechos de las mujeres y se silencian sus voces y donde impera la desigualdad de género. En el mundo cambiante de hoy, las leyes y políticas deben fundarse en las realidades de la vida familiar».

En NMHA, además de dar buena cuenta de algunos artistas gemelos, ya hemos pinchado a: Carpenters, Trio Lescano, The Andrew Sisters, The Everly Brothers The Staple Singers, The Beach Boys, The Jackson 5, The Pointer Sisters, Ike & Tina Turner, Womack & Womack, The Kinks, Fleetwood Mac, Hermanas Fleta, Hermanos Calatrava y Rigual, Chichos, Chunguitos y Azúcar Moreno, Toumani et Sidiki Diabaté, Ketama, Gipsy Kings, Sparks, Kool & the Gang, The Stooges, Bauhaus, Scorpions, Ace of Base, Sepultura, Everything But The Girl, The Chicks, Radiohead, The National, My Chemical Romance, Mocedades, Radio Futura, Los Secretos, Mecano, Barón Rojo, Pimpinela, Calle 13, Maestro Espada, etc.

Y otros muchas dinastías, estirpes, linajes, castas y sagas familiares aún no han sonado, como podría ser el caso de los: Isley, Neville, Allman, Partridge, Halen, McGarrigle, Hanson, Corrs, Jonas, Avett, Aguilar, Fernández, Montaner, Quijano, The Christians, The Breeders, The Bangles, The Jesus and Mary Chain, Sonny & Cher, AC/DC, The Spencer Davis Group, DEVO, Heart, Zapp –los cuatro Troutman con triste final–, Toto, The B-52’s, Dire Straits, Stryper, Spandau Ballet, INXS, Happy Mondays, The Psychedelic Furs, UB40, Pantera, Stone Temple Pilots, Nickelback, Arcade Fire, Thirty Secods to Mars, Hurd, Greta van Fleet, Dover, Ayax y Prok, Morat, Eslabón Armado, los yeclanos Presuntos Implicados…

Texto: Miguel Tébar, periodista musical