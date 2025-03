Vol. 384 'Progenitores y vástagos'

En este país tan católico nuestro celebramos, al menos comercial y popularmente hablando, los días en honor al Padre y a la Madre –en San José y el primer domingo de mayo respectivamente–. Ambas son progenitoras figuras a las que ya hemos honrado debidamente en No mires hacia atrás(NMHA).

Quienes hemos tomado la decisión de no procrear inevitablemente somos vástagos de nuestras ascendientes. Y agradecidos hemos de estar por ello, incluso a pesar de pesares, pues les debemos algo tan relevante como es la vida. Por tanto no podré hablar en primera persona de tal experiencia reproductiva sino más bien como un simple observador de abuelos, hermanos y primos, incluso del linaje político.

Curiosamente, en la expresión artística musical, el punto de vista del creador de otro ser no suele ser tan abundante como tal relevancia requeriría por la intensidad del sentimiento, y claramente lo encuentro desequilibrado en favor de las madres (recientes, futuras o frustradas). En sentido parental inverso he encontrado que suele surgir la inspiración cuando la persona descendiente haya perdido a su padre y/o madre, o bien nos confiesan haber alcanzado cierto nivel de madurez. En ambos casos el listón cualitativo suele quedar a ras de la simple oda cargada de sensiblería. Afortunadamente las excepciones existen, aunque en este breve espacio de radio no nos quepan.