La expresión «Por amor al arte» es comúnmente utilizada para describir la dedicación y el compromiso hacia una actividad realizada de manera desinteresada y por puro placer.

Una maldición intrínseca en determinadas profesiones –periodista musical, voluntaria, artesana tradicional, científica e investigadora apasionada, escritora y en general cualquier artista libre e independiente– que al parecer se remonta a principios del siglo XIX en Francia. En aquel entonces, los artistas emergentes tenían dificultades para obtener reconocimiento y remuneración por su trabajo. Muchos de ellos dependían de mecenas o patrocinadores para sobrevivir. Sin embargo, algunos artistas, movidos por una pasión innata, continuaban creando y compartiendo su arte sin importarles la falta de reconocimiento o recompensa económica. Vamos, nada nuevo a hoy en día. La primera vez que se utilizó tal expresión en un contexto documentado fue en una carta del pintor francés Eugène Delacroix en 1829. En la misiva, dirigida a un amigo, el pintor y litógrafo describió su trabajo artístico como una labor realizada «por amor al arte», sin expectativas materiales o de reconocimiento externo.

Ahora podría leeros la letra de 'El amor es un arte' de Melendi, el cual entre mi gremio no está considerado como un gran poeta aunque Tereshkova pudiera contradecirme, pero prefiero remitiros a la de 'Amor al arte', firmada por Jorge Drexler:

«No, no somos más que otro bicho, · ni nada menos que un bicho. · Dejándonos arrastrar · por el viento del azar · a su capricho. · No estamos en otra liga por más que la Biblia diga · y lo queramos creer · No dejamos de tener · boca y barriga · y no tiene nada de malo. · Pensemos que es un regalo ser, del todo, apenas una parte. · Y como el bicho en la flor · aprender a vivir por · amor al arte · ¡Cobra lo que tengas que cobrar! · ¡Pero hazlo por amor al arte! · ¡Pero no confundas precio con valor! · ¡Amor al arte! · Lápiz y papel, · nada mejor que hacerle el · amor al arte. · El arte no es diferente de un pez a contracorriente · o el perfume del jazmín. · El arte es el comodín · de la simiente · y de la simiente el bicho. · Yendo de la cuna al nicho por designio del amor, · que es la fuerza superior · todo sea dicho. · Y quitémonos el apodo · de ser los dueños de todo. · Cada cual ondeando su estandarte · Puestos a elegir, mejor · elijo morir de amor. · Amor al arte… · Yo voy a oscuras · Pidiendo lumbre · Con mi cigarrito de la incertidumbre Siempre empapado · y a cielo abierto · lejos del desierto de lo cierto. · Yo puse el corazón · en tu balanza · pero por lo visto, no te alcanza»

Texto, excepto letra canción, 'Amor al arte': Miguel Tébar, periodista musical