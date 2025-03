Vol. 382 'Musicales (del teatro al cine y viceversa)'

¿Quién diría que el género musical me encanta? Consciente de las producciones de teatro musical para el Broadway yanki y/o para el West End londinense pueden únicamente ser superadas por el universo de fantasía heredado del tío Walt o por la mega industria paralelándolos de Bollywood.

Barbaridades escénicas como: Les Misérables con música por Claude-Michel Schönberg y libreto por Alain Boublil; The Phantom of the Opera con música por Andrew Lloyd Webber, letra por Charles Hart y libreto por Lloyd Webber y Richard Stilgoe; Chicago con música por John Kander, letra por Fred Ebb y libreto por Bob Fosse y Fred Ebb; Cats con música por Andrew Lloyd Webber, letra por T. S. Eliot y libreto por Lloyd Webber y Trevor Nunn; o en lo personal Jesus Christ Superstar con también música por Andrew Lloyd Webber y libreto por Tim Rice. O adaptaciones audiovisuales memorables como: The Sound of Music, Grease o Mamma Mia! E incluso películas originales como: la magistral Singin' in the Rain de 1952 dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen,Willy Wonka & the Chocolate Factory, Saturday Night Fever o La La Land. Y otras, de autor, muchísimo menos famosas y por tanto más artísticamente más originales.

Todas ellas ya han sonado en algún momento en NMHA, por ello he elegido esta 'Overture', interpretada por la Orquesta de Los Productores dirigida, conducida y arreglada por Patrick S. Brady con letra y música compuesta por el inglés Mel Brooks y libreto coescrito junto a Thomas Meehan, como su nombre indica sirve de apertura a la Original Broadway Cast Recording –«Grabación original del elenco de Broadway»– de la obra teatral The Producers [Sony Classical, 2001], producida por Hugh Fordin. La cual ostenta la mayor cantidad de premios Tony de la historia, ganando doce premios de quince nominaciones, así como, ganó tres premios Olivier –denotando ser el Mejor Musical para la industria estadounidense y el Mejor Nuevo Musical para la industria inglesa–.

Texto: Miguel Tébar, periodista musical.