Vol. 374 'Chuches'

Es más que curioso que la noche previa al Día de los Muertos se consuman (casi) más golosinas que flores. Como tantos usos y costumbres anglosajones, por esta latitudes occidentales hemos terminado claudicando ante la dicotómica broma del truco o trato (trick or treat en inglés) tradicional de Halloween. A colación idiomática ¿sabéis que Sugar Honey Iced Tea ya no quiere decir té helado endulzado con miel? DelSamhainque se transformó en el Día de Todos los Santos y sobre brujas o diversos monstruos ya hemos hablado

específicamente en NMHA anteriores, e incluso sobre la insalubre obesidad en parte provocada por un consumo excesivo de calorías vacías, fundamentalmente en forma de bebidas azucaradas y golosinas comestibles. Por ello, apuntaré someramente que las denominadas chucherías no son más que sacarosa (formado por una molécula de glucosa y otra de fructosa) y que en alimentación industrial se designa azúcares a los diferentes monosacáridos y disacáridos, que generalmente tienen sabor dulce, aunque por extensión se refiera a todos los hidratos de carbono.

Así que hoy 31 de octubre se me ha puesto a punto de caramelo para advertir que conviene moderar el consumo de gominolas que imitan animales u órganos humanos, malvaviscos (conocidos como nubes), caramelos duros o blandos, chocolatinas y grageas, pectinas en forma de falsas frutitas, regalices (no solo) negras o rojas, chicles, pirulís, picapicas, etc.

Aprovechándome para recordarles a los creativos de Fini, Vidal, Jake, Damel, King Regal, Roypas, Chupa Chups, Fiesta, Interdulces, Haribo, Trolli y demás fabricantes de gummy bears, mashmallows, Palotes, Reese's peanut butter cups, Lacasitos, parisiens, torcidas, Boomers, Kojaks, Peta Zetas… que M. Lacroix está abierto a contratación para endulzarles la fiesta.

Texto: Miguel Tébar, periodista musical