Vol. 337 "Poesía fonética"

Hace pocos días se clausuró la 82ª Feria del Libro de Madrid. En un casual encuentro capitalino con mi admirado Juan Pablo Silvestre reflexionamos sobre las personas que cuanto más extraña es la poesía leída/escuchada más les gusta.

- Vaya, unas encinas.

- No son encinas esto.

- Ah, pues unos chopos.

- No son chopos.

- ¿Pues qué son?

- Son olmos. No sabéis nada. Cuando yo no esté no sabrá qué es una adelfa, ni una acerolo, ni un azufaifo, ni una aulaga, ni una jara, ni un madroño, ni un aladierno, ni un rotaboc, ni una encina!

La juventud sabe distinguir entre un Golf GTI o GTX, un Iphone 7 de un Iphone 8, un PC de un Mac. Lo saben todo de las cosas efímeras, de las cosas que se venden como imprescindibles y que en pocos años pasan de moda y formar parte del recuerdo. Como un Spectrum, o un Atari, un chubasquero Karhu, un vídeo VHS o un Minidisc. De las cosas permanentes, de las que trascienden nuestro efímero paso por la vida, no les interesa nada. Ni su nombre. Y con un genérico, lo humillan. No distinguían manzanos de perales, cerezas, encinas ni olmos. Sólo llaman “árboles”. No distinguían un búho, una lechuza, un zorzal, un mirlo, un pinzón o un sebelino. Sólo llaman “pájaros”. Y de ésta ignorancia construyen una seguridad falsa.

En cambio, la gente mayor sabe distinguir si es cebada o avena a las tres semanas de nacer lo sembrado, cuando apenas es una hoja. Saben si es una calabacera o una melonera lo que tienen delante, porque saben que lo básico para la vida, para sobrevivir. Dicen “un coche” sea cual sea la palabra o marca que lleve detrás, porque sólo sirve para ir de un sitio a otro.

Las palabras dicen quiénes somos, cómo vivimos, qué valoramos y qué despreciamos. Cuentan nuestro mundo y nuestra esquizofrenia. Nos cuentan a nosotros. Y si cambiamos de palabras cambiamos de mundo. Y el mundo, por bien o por mal, siempre cambia. Y los fuertes ganan. Y si con una debilidad cobarde descuidamos las palabras, cuando mueren las palabras mueren los conceptos. Y entonces, la vida seguirá, silvestre y anónima, o morirá. Cómo mueren los pueblos si mueren las palabras. Es la palabra el alma de un pueblo.

Selección canción, Miguel Tébar, periodista musical: 'Acorar' «Deteriorar/Enfermar» interpretada por la gerundense Orchestra Fireluche [con Pau Riba i Cristina Cervià] y compuesta por el mallorquín Toni Gomila (música), incluida en Segona Florada [U98, 2022], el disco póstumo del artista multidisciplinar Pau Riba i Romeva (1948-6 de marzo de 2022) y producido por Lluis Costa.