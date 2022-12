Vol. 320 "Algoritmo"

Podría comenzar arengando Fuck YouTube/Spotify! para argumentar porqué hablar en NMHA del puto algoritmo.

Pero es mucho más positivo explicar lo que vamos a escuchar hoy, aprovechando que la compañera Tereshkova me ha abandonado. Se trata de una sesión conceptual preparada por el pinchadiscos M. Lacroix. Una mixtape de 30’ 30’’ en la que sonarán 10 composiciones de 10 artistas que, en orden prácticamente cronológico, han tratado y/o aprovechado el enigmático método como elemento protagonista. Una pequeña vuelta al mundo a través de 10 nacionalidades (en 7 lenguas) distintas. Algo que probablemente sea capaz de hacer cualquier DJ amparado por la dichosa tecnología, pero que en este caso es el resultado, único e irrepetible, tras dedicar 13 horas, 33 minutos y 31 segundos a escuchar y analizar las 200 composiciones preseleccionadas, tanto electrónicas como humanas. ¡Buena escucha!

Aunque... si aún se necesita una definición, tras revivir los asombrosos efectos visuales de Christopher Nolan escuchando esta partitura que el propio Ludwig Goransson dirigió confinado en plena pandemia de COVID-19, le he pedido al ex-gangsta -ahora mediático rapero- Calvin Cordozar Broadus que nos ilustre con su sabiduría.

«Q. What is an algorithm?

«R. Algoritmo, un proceso o conjunto de reglas a seguir en los cálculos u otras operaciones de resolución de problemas. Especialmente a través de la computadora».

Texto: Miguel Tébar, periodista musical