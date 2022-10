No Mires Hacia Atrás

Vol. 313 "Criticar (y encajarlo)"

Han tardado demasiado, 313 programas para hacer un especial de No Mires Hacia Atrás, dedicado a “Criticar (y encajarlo)”. Tatiana Tereshkova y Miguel Tébar se desmelenan dedicando el espacio musical a las “criticas” a esas que en ocasiones no son instructivas, sino todo lo contrario: Dinamita pura, por eso les aconsejo que los perdonen, porque no saben lo que hacen.

Onda Cero Murcia