Vol. 306 "Perder la cabeza"

No Mires Hacia Atrás

Hoy 19 de mayo, pero de 1536 se cumplen 486 años de la decapitación de Ana Bolena, acusada de adulterio por su propio marido, el rey Enrique VIII. Motivo por el que nuestros colaboradores, Tatiana Tereshkova y Miguel Tébar, han decidido dedicar No Mires Hacia Atrás a “perder la cabeza” y es que “no hay cabeza buena”.

Foto: The Execution of Lady Jane Grey is an oil painting by Paul Delaroche,