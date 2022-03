Vol. 301 "Feminismo Vs Patriarcado"

He querido comenzar esta nueva centena reabriendo la carpeta de las dicotomías para confrontar el feminismo con el patriarcado, no con el machismo como aún muchas personas piensan.

Y aunque parezcamos estar en el Barrio Sésamo, prefiero acudir al diccionario a desviar mucho el foco. Feminismo es tanto el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Patriarcado es tanto la dignidad de patriarca -persona que por su edad y sabiduría (sic) ejerce autoridad en una familia o en una colectividad- como sociológicamente, una organización social primitiva (sic 2) en que la autoridad es ejercida por un varón jefe de cada familia. Y machismo es la actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.

Los estudios feministas europeos distinguen como primera fase la del feminismo e Ilustración, también llamada la polémica feminista, surgida alrededor del siglo XVIII. Desde la primera ola, que apareció a finales del siglo XIX y principios del XX y se centró mayormente en el logro del derecho al sufragio femenino hasta su continuación histórica con la actual cuarta ola -no confundir con la venidera 7ª de la pandemia COVID–19-.

Según la ONU, el eslogan para este año ha sido 'Igualdad de género hoy para un mañana sostenible'. Pero en la manifestación del pasado Día Internacional de la Mujer apunté otros muchos, bastante ingeniosos e inteligentes, como:

Si no entiendes los motivos de huelga es porque eres parte del problema · Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista · El feminismo será interseccional o no será · Mi género no debería determinar mi vida · Respeta mi existencia o espera resistencia · Calladita no estás más guapa · De camino a casa quiero ser libre no valiente · A mí también me gustan las mujeres y no las acoso · Polla violadora a la licuadora · ¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo.

Texto e idea: Miguel Tébar, periodista musical