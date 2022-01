Vol. 293 "Mamíferos"

Ciertos autores de los llamados ‘estudios de género’ suelen obviar con frecuencia que nuestros genes y hormonas nos condicionan radicalmente, y apuestan a que todo es fruto de la construcción social. No me llamen ‘biologicista’; yo estoy convencida de que la biología y la cultura interactúan y que ambas son determinantes. Lo que digo es que nuestra parte más ‘animal’ es más útil de lo que pensamos. La razón, por ejemplo, sería una forma lenta de pensamiento. Los instintos, por el contrario, serían una forma ‘rápida’ de pensamiento, a los que deberíamos obedecer cuando no tenemos tiempo de analizar todos los parámetros necesarios para tomar una decisión.

Para bajarnos un poco los humos hoy hablaremos de los ‘mamíferos’. De las casi 5500 especies de mamíferos que se conocen la inmensa mayoría son ‘placentarios’, un porcentaje muy pequeño ‘marsupiales’ y únicamente 5 de esas especies serían ‘monotrematas’.

¿Pero, qué es lo que tenemos en común los ‘Homo sapiens sapiens’ con esas otras 5500 especies? Bueno, pues somos animales vertebrados amniotas de sangre caliente. Pero la clave la da su propio nombre: los mamíferos poseemos glándulas mamarias con las que amamantar a nuestras crías. Del latín mamma (que significa lo obvio), y ferre (llevar, producir).

Texto e idea: Tatiana Tereshkova