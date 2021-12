Vol. 292 "Caridad"

Durante nuestro último tramo de 2021 espero haber dejado clara mi intención con las virtudes.

Obviamente no me refiero a recuperar al dúo de surrealistas cómicas, populares en su día gracias a la caja tonta, si no a las acciones verdaderamente valiosas que el ser humano es capaz de bien proceder.

Esta tarde en la filmoteca regional Francisco Rabal se vuelve a proyectar Plácido (Jet Films, 1961), el 6ª largometraje dirigido por el genial Luis García Berlanga, por quien este año hemos celebrado su centenario de nacimiento. Una genialidad, coescrita junto a Rafael Azcona, de obligada visión por estas fechas. Recordemos que la censura de aquella época impidió que la película se titulara como una campaña ideada por el régimen franquista que, bajo el lema 'Siente un pobre a su mesa’, pretendía hacer crecer en el pueblo un sentimiento de caridad cristiana hacia los ancianos y mendigos. Un satírico esperpento de nuestra España eterna, a través de neorrealistas cabalgatas o ciertos banquetes navideños. Una sempiterna manera de limpiar las conciencias burguesas, tal como hoy se siguen encargando los telemaratones solidarios y otras estrategias de socialwashing.

Sin intención de destripar el argumento, permitidme recitar parte del villancico gitano que resume la moraleja de los desfavorecidos:

«–Madre, en la puerta hay un niño, • más hermoso que el sol bello, • tiritando está de frío, • porque viene casi en cueros.

–Pues dile que entre y se calentará, • porque en esta tierra • ya no hay caridad, • ni nunca la ha habido, • ni nunca la habrá.»

Lo importante es cómo se sea, no cuánto religioso y caritativo se quiera aparentar; este debería ser el significado de la Navidad.