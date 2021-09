No Mires Hacia Atrás

Vol. 279 "Bisexualidad"

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales, en su Decálogo por la visibilidad bisexual, define la bisexualidad como orientación de quienes sienten atracción sexual, emocional y/o romántica hacia personas de más de un género y/o sexo, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera ni con la misma intensidad. Se trata de la orientación sexual menos visible y muchos consideran que se trata de una etapa de confusión. Sin embargo, las personas bisexuales no son homosexuales incapaces de reconocerlo ni heterosexuales experimentando. Miguel Tébar y Tatiana Tereshkova han dedicado el vol. 279 de No Mires Hacia Atrás a la bisexualidad con motivo de su Día Mundial.