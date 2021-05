Vol. 273 "La Bondad"

Mis amigos bien lo saben, soy capaz de ver las noticias más dramáticas y luctuosas sin inmutarme. Guerras, conflictos, accidentes, asesinatos, tragedias de todo tipo… como mucho me detengo unos segundos, pero al instante todo sigue igual. Cucharada de sopa.

Sin embargo, tengo un problema con las buenas noticias: el inmigrante que escala una fachada para salvar a un niño, la joven que arriesga su integridad para rescatar a un perro, el reencuentro imposible entre dos amigos de la infancia, la liberación de un rehén, el parado que devuelve una cartera con dinero, etc. No lo soporto. Me ahogo. Literalmente. Siento un ardor en el pecho que me vuelve incapaz de contener las lágrimas. El otro día hasta lloré leyendo la carta en la que una madre pedía disculpas a sus hijos por si en algún momento les había fallado. Drama total.

Llevo un tiempo dándole vueltas a esto, y no sé si lo que me emociona es la humanidad, la generosidad, el sentido de justicia, la empatía o el altruismo, pero creo que se trata de la bondad. No hay nada en este mundo que me conmueva más que la bondad.

En filosofía, el bien es lo deseable, lo que proviene de la comprensión del entorno, de las personas y de uno mismo. Así que ser bueno es una forma de conocer nuestro lugar en el mundo. Las personas bondadosas me conmueven porque le dan sentido a la vida. Parece ser que en algún momento Beethoven dijo que el único símbolo de superioridad que conocía era la bondad. Amén.

Tatiana Tereshkova.