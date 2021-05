Vol. 271 "El Horóscopo"

A pesar de que está más que demostrado que la astrología carece de validez científica alguna, cada vez son más las personas que creen que la posición de los astros en nuestro nacimiento, y en el presente, determina nuestra existencia y predice el futuro.

Dado que no siguen el método científico, ni pueden existir evidencias empíricas, es imposible que haya consenso entre los autoproclamados videntes o astrólogos, pero una parte de ellos asegura que el pasado 7 de marzo entramos, al fin, en la Era de Acuario. Otros defienden que en realidad esto sucedió en los años sesenta, y que hasta dentro de 2160 años no volverá a ocurrir, sin que por supuesto nada de esto pueda ser corroborado por la astronomía.

En occidente, la astrología se suele centrar en el horóscopo, y si propongo este tema para el programa de hoy es porque me tiene fascinada cómo estas teorías tienen cada vez más aceptación entre los jóvenes universitarios. Obviamente no es algo generalizado, pero son muchos los alumnos millennials que creen en el horóscopo. Y no me refiero a que lo consideren un entretenimiento o un pretexto para relacionarse.

Está claro que la universidad sufre males endémicos, pero no se puede entender que en la sede de la razón, de la ciencia y del pensamiento crítico haya estudiantes que crean con una fe religiosa en este tipo de charlatanería. Y cuando hablo de fe lo hago con toda la intención, porque esto es lo que es; una religión laica, una religión de sustitución. Si muerto Dios aparecen los dioses, las nuevas generaciones, ávidas de espiritualidad, encuentran refugio aquí.

La imagen: Don Pedro I de Castilla consulta su horóscopo a un moro sabio de Granada llamado Ben-Agatim, Federico González Tavé, 1864. Museo del Prado.

Tatiana Tereshkova