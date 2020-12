Vol. 253 "dinero"

Aunque parezca una obviedad, es cierto que el dinero apesta y es tan sucio como necesario.

En general, las personas trabajan esperando ser retribuidas con dinero. Aunque la compraventa sea en apoyo a una economía circular o de cercanía, esta se suele concluir con un intercambio de bien o servicio por dinero. Es curioso que sistemas de cambio como el trueque, el banco del tiempo o monedas alternativas (véase por acá el Osel) parezcan más ficción que las criptodivisas.

Se piensa que todo es comprable con dinero y que la gente se vende por ello. Casi todo el mundo sabe cuál es su color del dinero y, si bien, los precios informan del coste del producto ¿Somos conscientes del valor que tienen ciertas cosas inmateriales?

Cuando no podemos satisfacer las necesidades que nos crea la sociedad de consumo, ansiamos tener más. Se dice que el dinero llama al dinero. En tiempos de crisis económica las grandes fortunas suelen salir aún más enriquecidas y quienes menos ahorros poseen todavía más empobrecidos y, por tanto, dependientes del capital. «Tanto tienes, tanto vales», apuntó El Quijiote.

Del Harpagón (de Molière) hasta Mr. Burns (de Los Simpson), pasando por Scrooge (de Dickens) -ya que se respira Navidad, la época más consumista del año- o el Tío Gilito (de Walt Disney) -equiparable al Sr. Cangrejo (de Bob Esponja)- todos ellos nos deberían recordar, desde la ficción, la figura del avaro en la realidad. Ejemplificada, quizás, por un empresario como Rockefeller.

«Yo soy un hombre más que adora el vil metal y piensa solo que es la cosa principal. · Con él en los bolsillos soy feliz y no comprendo que sería yo sin el dinero.»

Arriesgaré: Bruno Lomas mejoró así la interpretación original del tema 'Money is' de Quincy Jones, cantado por Little Richard -desafortunadamente fallecido en este pandémico año-. Depende de cada cual supeditar su felicidad a la no comestible pasta.

Texto: Miguel Tébar