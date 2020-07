Vol. 242 "Cumpleaños"

No Mires Hacia Atrás 02/07/20

La verdad es que ya he perdido la cuenta de los vídeo-felicitación en que ha participado mi pareja durante el pasado confinamiento. Yo me grabé en el de los cuarenta en cuarentena para una de mis mejores amigas y me acaban de recordar que aún tengo otro por editar. El cumple de Pilar cayó en la primera semana, por lo que nos pilló recién alarmados, quedándose ella sin tarta ni fiesta en familia ni más invitados que quien hoy despide esta 7ª temporada.

Para ello, he seleccionado el aniversario del nacimiento como tema vertebral de este doblemente especial NMHA. Porque justamente un día como hoy, de hace un lustro, coincidí junto a Mª Paz, Tatiana y Sol dedicando nuestras canciones a las distintas Efemérides. Pero apenas destacando entre otras la celebración común a todo ser vivo: el cumpleaños.

En tal día único, pienso que los regalos materiales están sobrevalorados y que las felicitaciones impersonales vía chat o servicio de mensajería en las multiples redes sociales no deberían ocuparnos más tiempo que las llamadas de los seres queridos en la distancia y de esos besos y tirones de oreja que seguramente nos darán quienes tengamos más cerca. Eso sí ante cualquier muestra de afecto y cariño siempre es bueno estar agradecido.

Y como paradójico que es uno, he querido pinchar esta bendita locura cantada en la famosa adaptación a la animación por Disney en 1951. Un neologismo [unbirthday=no cumpleaños] acuñado por Lewis Carroll que nos permite celebrar los restantes 364 días del año. Una fascinante lógica matemática el «dilema de pertenecer» en la alegoría del pensamiento 'Camino del Ser'.

Texto: Miguel Tébar