Vol. 241 "Reformas"

Hemos asumido que vivimos tiempos extraños. Muchos de nosotros aún no sabemos si este verano podremos viajar fuera de España o si nos quedaremos por aquí ayudando a nuestro turismo. En cualquier caso, me consta que mucha gente está acondicionando sus terrazas o las casas del pueblo por si nos tuviéramos que volver a refugiar. Y en esto ando metida.

Este fin de semana me ha tocado hacer de maestro de obra en la casa rural de la abuela una amiga. El plan original era únicamente pintar, poner un toldo, un poco de césped y poco más. Pero la reforma, por su propia naturaleza, siempre quiere más. No sólo es imposible ceñirse a un presupuesto y a una planificación temporal, sino que es muy fácil caer en la espiral del “ya que”. “Ya que” te pones, pues esto, “ya que” estás, pues lo otro. Vendría a ser como el “hay que sanear” de Manolo y Benito. Y la reformita se convierte de pronto en la rehabilitación de Notre Dame, que muchas veces puede acabar en drama. Incluso cuando se contrata a profesionales.

Antes de pintar hay que tapar las grietas y los agujeros, claro. Un poco de emplaste con espátula y listo. Uy, hay humedades debajo de la ventana, hay que levantar el yeso y sanear. Madre mía cómo está esto. Todo podrido. Pica un poco más. La ventana se cae. Pues nada, hay que dejar el rodillo para mañana. Hoy toca hacer mortero, cortar unos ladrillos y darle a la plana. Espera, que al quitar el marco del mecanismo de la luz he visto que es muy antiguo. Ya no se fabrican esos fusibles. Esto hay que cambiarlo. Vaya, que no se fabrican cajas de esas medidas, hay que comprar cajas nuevas y renovar el cableado. No, no, no, si no tiene toma de tierra ese ya no es mi problema…

Texto: Tatiana Tereshkova.