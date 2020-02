Vol. 226 "Ser dejado"

No Mires Hacia Atrás 20/02/20

"Háblale de mí, dile estas palabras: Que por qué me deja sin ningún motivo, si no le he hecho nada". La inspiración de nuestros colaboradores, Tatiana Tereshkova y Miguel Tébar no conocen límites y en esta ocasión han rebuscado canciones donde alguien decide darse un tiempo, o romper, sin eufemismos. Canciones para hechos que se puede convertirse en dramas y miserias. Te invitamos a descubrir esta nueva entrega de No Mires Hacia Atrás. “Por nadie pase”.