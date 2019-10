Vol. 210 "Vampiros"

Hoy es día diez del décimo mes, nuestro especial NMHA llega al nº 210 y escuchando esta fascinante banda sonora para 'Nosferatu, vampiro de la noche' -la versión en 1979 de Werner Herzog protagonizada por Klaus Kinski- rindo tributo a uno de mis personajes favoritos.

Parece ser que sobre la conocida leyenda comenzamos a saber gracias al 'Baital Pachisi' (730 c.), una colección de veinticinco fábulas en sánscrito que hablaban del rey Vikramāditya posteriormente conocido como 'Vikram el vampiro'. Aunque el término Upir, traducido normalmente como «vampiro», aparece por vez primera en el folklore ruso de 1047, descrito como un ser sanguinario, de aspecto similar al de un cadáver humano, pero que no se transforma mediante la mordida de otro igual sino mediante la cópula de un Hombre Lobo y una bruja. Entre 1428–1431 nace en Sighisoara (Transylvania) Vlad Tepes 'el Empalador', hijo de Vlad II Dracul 'Príncipe de Valaquia', de ahí el patronímico Drăculea. Cruel y sanguinario gobernante que luchó en contra del expansionismo otomano, fue ortodoxo pero se terminó convirtiendo al catolicismo. Considerado un héroe nacional en Rumanía. En 1734 el término vampyre se introduce en la lengua inglesa. En 1748 Heinrich August Ossenfelder publica el poema 'Der Vampire'. En la Italia de 1872 Vincenzo Verzeni es condenado por asesinar a dos personas y beber su sangre. En 1897 se publica la novela 'Drácula' del irlandés Bram Stoker. En 1922 el visionario cineasta F. W. Murnau sin autorización la adapta a la gran pantalla como 'Nosferatu: Una sinfonía del horror'. Un par de años después Fritz Haarmann, el 'Vampiro de Hannover', es arrestado, juzgado y condenado por matar a más de veinte personas en una ola de crímenes vampíricos. El resto de emulaciones y adaptaciones para cine, televisión y cómic (incluyendo, por qué no, a Batman el cual comparte no poco imaginario) hasta llegar a las conocidas series contemporáneas, pienso que ya son parte de la cultura popular.

He de reconocer que me atrae tanto su iconografía y fantasía como me repugnan aquellos humanos que practican la conducta del vampirismo. Entendida esta como el hecho de vampirizar, o sea, abusar o aprovecharse de alguien o de algo.

Imagen: Bela Lugosi como Drácula, 1931, Universal Studios