Vol. 229 "Virus"

La palabra virus proviene del latín y fue usada por primera vez en inglés en 1392 -curiosamente, un siglo antes de llevar y traer unos cuantos al continente americano-. El adjetivo viral data de 1948 y la vacunación toma su nombre del virus Vaccinia -a quien ya dedicamos 'la Canción de la vacuna’ (de Mª Elena Walsh) en el NMHA especial Salud-.

También en el NMHA (vol. 16 en octubre de 2014) plasmamos nuestra preocupación por la griega pandemia.

Poniendo oído en la extendida hambruna (8.760.000⚰/año), el cólera [por la bacteria Vibrio cholerae] (21.000-143.000⚰/año) y la peste [por la b. Yersinia pestis] (ha dejado cientos de miles de muertes en la hª D. C. aunque solamente 584⚰ entre 2010-15) o las tristemente familiares provocadas por conocidos virus como son: la continua Gripe 'estacional' [por Orthomyxoviridae: Influenzavirus A, B o C] (290.000-650.000⚰/año) y el macabro Síndrome de InmunoDeficiencia Adquirida [por Virus de la Inmunodeficiencia Humana] (>32 millones de muertes desde 1981 y continúa imparable con 770.000⚰ en 2018).Entonces no nos cupieron otras grandes epidemias -malditas zoonosis- como algunas prácticamente olvidadas:

tifus [por b. Rickettsia typhi] (que ha dejado millones de muertes desde la 1ª en 1489), viruela [por Variolavirus] (cuya última muerte data de 1978), rubeola [por Rubellavirus] (casi erradicada aunque al ser contraída por la madre durante el embarazo, supone una grave amenaza para el feto), poliomielitis [por Poliovirus] (casi erradicado, pero los tres países en que es endémica podrían producir ≤200.000 casos/año), tosferina [por b. Bordetella pertussis] (casi erradicada con 58.700⚰), meningitis meningocócica [por b. Neisseria meningitidis] (casi erradicada con solamente 1146⚰ en 2014)… O las que continúan matando: varicela [por Varicella zoster virus] (casi erradicada con 6400⚰/año), difteria [por Corynebacterium diphtheriae] (miles de muertes ≤1998 con 8819 casos en 2017), rabia [por Rabies lyssavirus] (60.000⚰/año), fiebre dengue [por Dengue virus] (12.500⚰/año), sarampión [por Measles morbillivirus] (110.000⚰/año), tuberculosis [por Mycobacterium tuberculosis] (es una de las diez causas principales de muerte en el mundo con 1.500.000⚰/año), hasta llegar al antecesor Síndrome Respiratorio Agudo Grave [por SARS-CoV] (en los 8 meses de 2002-2003 dejó 774⚰), las recientes gripe aviar [por subtipos A(H5N1), A(H7N9) y A(H9N2)] (en 2013 dejó 377⚰) y gripe A 'porcina' [por subtipos A(H1N1) y A(H3N2)] (en 14 meses de 2009-10 dejó 19.000⚰), la Enfermedad por el Virus del Ébola [por Ebolavirus] (actualmente 11.323⚰) o el predecesor coronavirus del Síndrome Respiratorio de Oriente MEdio (desde 2012 ha dejado 851⚰).

Sin olvidar que también causan estragos otras enfermedades infecciosas menos conocidas, provocadas por Flavivirus en la fiebre amarilla y la enfermedad por el virus Zika (ZIKV); por Phlebovirus en la fiebre del Valle del Rift (FVR); por Henipavirus en la infección por el virus Nipah (VNi) y Hendra (VHe); por Nairovirus en la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) y por filovirus en la fiebre hemorrágica de Marburgo (VHe).

Diariamente nuestros anticuerpos conviven, normalmente sin ayuda de antivíricos, en contacto con «organismos al límite de la vida» como los tan presentes: Herpes [Human Herpes Virus] (del 1 al 6), las populares Infecciones de Transmisión Sexual [Human PapillomaVirus] (>100 tipos) -tal como profundizamos en nuestro NMHA vol. 205-, el típico resfriado común [por Rinovirus o Coronavirus] o la familia de las hepatitis (desde la A a la E).

Tras la labor de documentación preparando este programa, pienso que los 175 (de 193) países infectados debiéramos adoptar la Estrategia de Supresión (frente a la de mitigación). Ya que afrontar este virus es una cuestión vital de disciplina y solidaridad para preservar nuestra integridad como población. Por favor, cumplamos las normas 😷 y qué la fuerza nos acompañe.