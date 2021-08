WARM UP DAYS

Vetusta Morla, Leiva, Viva Suecia, Mando Diao o La Casa Azul, entre los 17 artistas que actuarán en La Fica los días 8, 9, 10 y 11 de octubre

Nos lo avisaban el viernes y lo acaban de confirmar: 2021 no será un año en balde para WARM UP Estrella de Levante. Es por eso que hoy, de la mano del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Murcia y Estrella de Levante, el festival ha anunciado una edición especial de WARM UP con medidas y protocolos especiales.