Nacho Vegas: "tenemos que escuchar música, no consumirla"

El reconocido cantautor asturiano Nacho Vegas llega este viernes 27 de febrero 2026 al Teatro Romea de Murcia para presentar su noveno disco de estudio, Vidas semipreciosas. En una entrevista con el periodista musical Miguel Tébar, Vegas desgranó los conceptos de un álbum que huye de la perfección para abrazar la vulnerabilidad y la justicia social.

El valor de la imperfección

Para Vegas, el título del disco es una declaración de intenciones, una apuesta por ir en contra del ideal de perfección que genera frustración. "El ser humano es imperfecto, frágil y vulnerable por naturaleza", explicó el artista, añadiendo que es precisamente en esa fragilidad donde surge la necesidad de tejer redes de solidaridad y afecto. El disco busca convertir esas "derrotas íntimas" y "grietas sociales" en algo que pueda cantarse a coro.

Contra la música como "consumo"

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la reflexión de Vegas sobre la industria actual. El músico mostró su rechazo a que la música se trate como un mero objeto de consumo intelectual o material perecedero. "Reivindico que tenemos que escuchar música, no consumirla", afirmó, comparándolo con la literatura, "nadie dice que consume un libro, sino que lo lee".

Un compromiso político y plurinacional

'Vidas semipreciosas' no es solo un disco emocional, sino también emocionalmente político. La obra incluye interludios en castellano, catalán, euskera y asturiano, reivindicando la realidad plurinacional del Estado y lamentando que "lenguas como el asturiano aún no tengan estatus de oficialidad".

Vegas también aprovechó para denunciar lo que considera "mordazas" a la libertad de expresión, mencionando casos como los de Pablo Hasel. Según el artista, la verdadera libertad solo puede emanar de la justicia social y la igualdad material, criticando la visión de libertad que promueve el capitalismo actual.