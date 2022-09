Vol. 233 "Amor (de madre) incondicional"

Durante el primer domingo de mayo, en nuestro país, se honra a todas las madres del mundo. Y como buenos hijos que somos haremos lo propio: desde el respeto y el amor que merecen.

Desde la diosa Tierra (conocida como Gea o Gaĩa), ¿cuántas enormes mujeres no han sabido concebir las complejas civilizaciones de nuestra historia humana y divina?

A priori, me gustaría rendir tributo a esa etérea madre universal, a la física madre naturaleza, a la poderosa matriarca, a las futuras madres, a la independiente madre soltera, a la protectora, a la altruista, a la educadora, a la madre que todo lo perdona, a la que siempre se preocupa, a la madre-amiga, a la ¡Madre que me parió!. E incluso, ¿por qué no?, a cualquier otra persona que ejerza tal rol sin necesidad de estar emparentada biológicamente con el niño o niña -ya sea padre, abuela, tía o una (casi) siempre malquerida madrastra-, a la colonialista madre patria, a la severa madre superiora o a la dogmática Inmaculada Concepción, a las madres consentidoras, controladoras, despreocupadas, ausentes… -porque pienso que ningún adjetivo es negativo para una madre-.

También quisiera dedicar las próximas canciones a quienes de alguna manera sufren algún tipo de complejo de Edipo -positivo: odio o rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo y atracción sexual hacia el progenitor del sexo opuesto-, o han sufrido una injusta perdida temprana de su progenitora, una incomprensible abandono o la cada vez más frecuente y dura distancia.

Texto: Miguel Tébar, periodista musical.