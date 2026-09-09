La región de Murcia prepara un dispositivo de 7.800 efectivos ante el riesgo de inundaciones

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, ha presidido este miércoles la reunión del Consejo Regional de Emergencias y Protección Civil, en la que se han revisado y puesto en común los procedimientos de actuación ante el riesgo de lluvias intensas en la Región.

El operativo está formado por efectivos de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y de los parques de Murcia y Cartagena, brigadas forestales, servicios municipales de Protección Civil, policías locales, personal del Servicio Murciano de Salud, Cruz Roja, el Centro de Coordinación Operativa (CECOP), el teléfono 1-1-2, medios aéreos y empresas y organismos del Estado.

Ortuño ha señalado que la planificación y la disponibilidad de protocolos de actuación "claros, conocidos y actualizados" son fundamentales para proteger a la población y sus bienes ante posibles emergencias derivadas de episodios de lluvias intensas y danas.

Tres niveles de aviso y activación de ES-Alert

Durante la reunión se ha informado sobre la elaboración de un protocolo de seguimiento y vigilancia de episodios hidrometeorológicos extremos en la cuenca del Segura, integrado en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNMUR).

El protocolo establece las decisiones de protección civil que deben adoptarse en situaciones de preemergencia o emergencia por inundaciones y contempla tres niveles de aviso: amarillo, naranja y rojo, en función del riesgo para los cauces y sus márgenes, las zonas limítrofes, las áreas habitadas y las vías de comunicación.

En caso de alcanzar el nivel rojo, la Dirección General de Emergencias activará automáticamente el sistema ES-Alert en la zona afectada. La medida forma parte del refuerzo de los protocolos de actuación ante posibles episodios de lluvias intensas y crecidas de ríos o ramblas.

Ortuño ha defendido que la Región debe estar preparada para anticiparse a los riesgos asociados a las fuertes lluvias, incluidas posibles crecidas o desbordamientos de cauces, mediante un sistema de alerta coordinado.

Reclamación de las obras hidráulicas pendientes

Por otra parte, el consejero ha remitido sendas cartas a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, para trasladar la preocupación del Gobierno regional por la demora en el desarrollo de las infraestructuras hidráulicas de interés general previstas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de 2015.

En las misivas, Ortuño reclama que se prioricen las obras de contención y defensa frente a las inundaciones y solicita a la Confederación Hidrográfica del Segura un informe sobre el estado de las 22 actuaciones prioritarias que, según el Ejecutivo autonómico, continúan pendientes de ejecución.

El Gobierno regional señala especialmente actuaciones previstas en el Valle del Guadalentín, el entorno del Mar Menor y la Vega Baja del Segura.