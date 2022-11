“Esto va de Cine” con Isabel Durante

Estrenos de la semana: Tequila: Sexo, Drogas y Rock&Roll, Historias para no Contar, La Mujer del Rey, Mundo Extraño, Hasta los Huesos: Bones and All y Close

Clásicos- “ Cine y Autobuses”. Nuestros clásicos van dedicados a todos aquellos que se mueven en autobús o lo conducen. Recordamos a: Hideko, Cobradora de Autobús, El Autobús Atómico, El Autobús del Terror, Una Historia del Bronx, El Especialista, Speed: Máxima Potencia y Paterson.