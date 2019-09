Murcia en la Onda 29/08/19

En el programa han participado: Jesús Jiménez, presidente de Hostemur sobre el conflicto entre sindicatos y patronal ante el no entendimiento de la firma en el convenio colectivo del sector. Los hosteleros aseguran tender la mano para solucionar en breve la renovación, mientras los sindicatos amenazan con movilizaciones y una huelga en septiembre; Sergio Pacheco, presidente de HUERMUR, nos da su visión de la situación del Río Segura en su tramo de Murcia y los episodios de espuma que se suceden cada vez que llueve; Ginés Ruiz Maciá, portavoz de Podemos-Equo repasa la actualidad de Murcia y municipio; Mateo Párraga, nos presenta Grastrovín que abrirá sus puertas el 5 de septiembre en El Malecón, con motivo de la Feria de Murcia; Javier Arenas, presidente de la Federación de Moros y Cristianos nos ha contado los problemas e inconvenientes que la concejalía de Vía Pública les está poniendo para instalar el campamento en el jardín botánico de cara a la feria. A estas alturas y ante la falta de permisos no ha podido iniciar su montaje; En la encuesta de Mª José Cánovas, conocemos qué opinan los murcianos del síndrome postvacacional; cerramos con una edición de No Mires Hacia Atrás, con Miguel Tébar y Tatiana Tereshkova. En esta ocasión sobre el “fuego”.